Защитник «Ростова» объяснил причины успешной игры команды в РПЛ весной 2024 года

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос о причинах хороших результатов жёлто-синих в чемпионате России после возобновления сезона.

«Результаты «Ростова» после рестарта чемпионата связаны с хорошей работой на сборах. Также не валяли дурака в самом отпуске: продолжали заниматься, поддерживать форму. Сейчас мы преследуем только одну задачу – выигрывать в каждой игре, а что из этого получится, мы узнаем в конце сезона. Обидно, что старт сезона для «Ростова» получился неудачным, но мы сами в этом виноваты. Сейчас стараемся всё исправить», – приводит слова Вахании Metararings.ru.

«Ростов» стал единственным клубом РПЛ, набравшим максимально возможные девять очков в трёх турах после возобновления сезона в марте 2024 года. Жёлто-синие победили на своём поле «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), после чего крупно обыграли на выезде московское «Динамо» (4:1). Осеннюю часть сезона дончане завершили на десятом месте, набрав 21 очко в 18 матчах.

В текущей турнирной таблице РПЛ «Ростов» занимает восьмое место с 30 очками после 21 матча, отставая на три очка от идущего четвёртым ЦСКА.

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