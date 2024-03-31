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«Бавария» впервые за 10 лет уступила дортмундской «Боруссии» в Мюнхене

«Бавария» впервые за 10 лет уступила дортмундской «Боруссии» в Мюнхене
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Вчера, 30 марта завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'     0:2 Рюэрсон – 83'    

Для клуба из Дортмунда это первая победа над Баварией с 2019 года. Тогда они победили со счётом 2:0 в матче за Суперкубок Германии. В Мюнхене же «Боруссия» не побеждала баварцев с 2014 года. Тогда Дортмунд выиграл со счетом 3:0.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 27 матчей. «Боруссия» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

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