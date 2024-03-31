Илья Помазун заявил о желании играть в топ-клубе РПЛ или уехать в Европу

Российский голкипер «Урала» Илья Помазун высказался о своём будущем и ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.
— Что с твоим будущим? Писали про интерес «Спартака».
— У меня по прежнему контракт с ЦСКА. Слухи про интерес «Спартака» читал в телеграме. Летом будем смотреть, потому что уже хочется поехать играть в команду из топ пять РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы дальше расти», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Илья Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. Голкипер принадлежит московскому ЦСКА.
На данный момент екатеринбургский клуб занимает 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в своём активе 20 очков.
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