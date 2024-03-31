Тео Бонгонда: я не тренер, чтобы объяснять, почему у «Спартака» нет результатов

Крайний нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением об игровой форме красно-белых, которые не одержали ни одной победы после возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, что происходит и почему у нас проблема с реализацией. Но я точно знаю, что у нас хорошая команда, футбол. Но, как вы сказали, есть проблема с реализацией. Всё, что нам остаётся делать, — продолжать работать. Я знаю, что когда мы победим, психологически станет легче. Но я не тренер, чтобы объяснять, почему у нас нет результатов в последних трёх играх», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после рестарта чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также проиграл «Факелу» (0:2).