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Экс-тренер «Сочи» Точилин высказался о назначении Мусаева в «Краснодар»

Экс-тренер «Сочи» Точилин высказался о назначении Мусаева в «Краснодар»
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Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от работы Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара». Сегодня, 31 марта, «быки» проведут дебютный матч после возвращения Мусаева. «Краснодар» встретится с московским «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что ждать от Мусаева в «Краснодаре»? Про это много говорят. Но я не уверен, что за пару недель можно кардинально изменить рисунок игры. Может, и реально повлиять на какие-то нюансы. Однако перестроить всё невозможно. Я считаю, что вообще всё происходящее в клубе — сложный эксперимент. И не факт, что он завершится позитивно», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Напомним, 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем. Его место занял Мурад Мусаев.

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