Экс-тренер «Сочи» Точилин высказался о назначении Мусаева в «Краснодар»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от работы Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара». Сегодня, 31 марта, «быки» проведут дебютный матч после возвращения Мусаева. «Краснодар» встретится с московским «Локомотивом».

«Что ждать от Мусаева в «Краснодаре»? Про это много говорят. Но я не уверен, что за пару недель можно кардинально изменить рисунок игры. Может, и реально повлиять на какие-то нюансы. Однако перестроить всё невозможно. Я считаю, что вообще всё происходящее в клубе — сложный эксперимент. И не факт, что он завершится позитивно», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Напомним, 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем. Его место занял Мурад Мусаев.