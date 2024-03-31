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Экс-игрок «Малаги»: правильно, что Захарян вышел из зоны комфорта и уехал в Испанию

Экс-игрок «Малаги»: правильно, что Захарян вышел из зоны комфорта и уехал в Испанию
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Бывший защитник «Малаги» Егор Филипенко поделился мнением о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Честно, не особо удавалось посмотреть за игрой Арсена Захаряна в Испании, но я слышал о том, что он недавно забил мяч. Я желаю ему удачи и прекрасно понимаю, с какими проблемами он там сталкивается. Это очень тяжело. Это другой чемпионат и по сравнению с Россией он намного выше уровнем. Поэтому времени на адаптацию там нужно прилично.

Я считаю, что он правильно сделал, что уехал в Испанию. Как может быть неправильным уехать из России в самый сильный чемпионат в мире? Я считаю, что второго шанса может и не быть. Правильно, что Арсен вышел из зоны комфорта. В «Динамо» его все на руках носили, а в Испании такого не будет», — сказал Филипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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