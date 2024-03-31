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Начальник «Урала» Фидлер: какой бы ни был «Спартак», он всегда остаётся «Спартаком»

Бывший капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер, в данный момент занимающий пост начальника команды, прокомментировал результат матча с московским «Спартаком». Вчера, 30 марта, команды сыграли вничью во встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги — 0:0.

«Мы привыкли всегда уважать соперника. И какой бы ни был «Спартак», он всегда остаётся «Спартаком». У них хорошая команда, хорошие исполнители. Они прекрасно играют», — приводит слова Фидлера «РБ Спорт».

В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 32 очка в 21 проведённом матче. Екатеринбуржцы располагаются на 13-й позиции, набрав 20 очков после аналогичного количества встреч.

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