«Заслуженная победа». Тренер «Боруссии» Терзич — о матче с «Баварией»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о минувшем матче 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «шмели» обыграли «Баварию» со счётом 2:0.

«Конечно, мы рады. Мы очень довольны выступлением, это была заслуженная победа. Стоит опираться на этот результат. Нам нужно было проявить мужество, быть трудолюбивыми и показать стойкость. Также для победы здесь необходимо немного везения, как это было в ситуации с офсайдом на 90-й минуте. Мы усердно работали и очень довольны тем, как всё получилось», — приводит слова Терзича пресс-служба официального сайта Бундеслиги.

Напомним, после 27 туров чемпионата Германии подопечные Терзича набрали 53 очка и на текущий момент занимают четвёртое место.