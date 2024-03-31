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«Заслуженная победа». Тренер «Боруссии» Терзич — о матче с «Баварией»

«Заслуженная победа». Тренер «Боруссии» Терзич — о матче с «Баварией»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о минувшем матче 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «шмели» обыграли «Баварию» со счётом 2:0.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'     0:2 Рюэрсон – 83'    

«Конечно, мы рады. Мы очень довольны выступлением, это была заслуженная победа. Стоит опираться на этот результат. Нам нужно было проявить мужество, быть трудолюбивыми и показать стойкость. Также для победы здесь необходимо немного везения, как это было в ситуации с офсайдом на 90-й минуте. Мы усердно работали и очень довольны тем, как всё получилось», — приводит слова Терзича пресс-служба официального сайта Бундеслиги.

Напомним, после 27 туров чемпионата Германии подопечные Терзича набрали 53 очка и на текущий момент занимают четвёртое место.

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