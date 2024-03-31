Игрок «Спартака» Чернов: глупо отрицать, что нам не хватает футбольных качеств Промеса

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, связана ли низкая результативность красно-белых в последних матчах РПЛ с отсутствием нападающего Квинси Промеса, находящегося в тюрьме в ОАЭ.

«Квинси, можно сказать, наш ключевой игрок, все знают его сильные качества. Конечно, нам не хватает его футбольных качеств. Глупо это отрицать.

Без Промеса наша атака не так сильна? Не знаю. Все ребята стараются: и Соболев, и Игнатов, и Угальде. Они бегают, прессингуют. Но не хватает последнего завершающего удара. А так, все видят, что работают они хорошо», — приводит слова Чернова «Евро-Футбол.Ру».

После рестарта чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также уступил «Факелу» (0:2). Единственную победу красно-белые одержали над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России.

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

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