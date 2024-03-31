«Мы не тянули время, хотели выиграть». Начальник «Урала» Фидлер — о матче со «Спартаком»

Бывший капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер, в данный момент занимающий пост начальника команды, ответил на вопрос, тянули ли екатеринбуржцы время в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Команды сыграли вничью — 0:0.

«Урал» с самого начала тянул время? Не согласен с вами. Где вы увидели, что судья делал предупреждение Помазуну? Мы не тянули время, мы хотели выиграть. Обычно затяжка времени бывает в конце матча, когда понимаешь, что не проиграть, — тоже неплохо. Но никак не в начале матча», — приводит слова Фидлера «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 игре. «Урал» находится на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.