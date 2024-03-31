Бушманов: «Спартаку» в игре с «Уралом» не хватило Промеса и хладнокровия для голов

Бывший футболист Евгений Бушманов поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

«Спартаку» в матче с «Уралом» не хватило завершения, каких-то нестандартных действий и хладнокровия в завершающей стадии. Всё было предсказуемо и поэтому не получилось забить. Команде, в том числе, не хватило Квинси Промеса, чтобы отметиться голами», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 матча чемпионата России «Урал» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.