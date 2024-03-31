Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бушманов: «Спартаку» в игре с «Уралом» не хватило Промеса и хладнокровия для голов

Бушманов: «Спартаку» в игре с «Уралом» не хватило Промеса и хладнокровия для голов
Комментарии

Бывший футболист Евгений Бушманов поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Спартаку» в матче с «Уралом» не хватило завершения, каких-то нестандартных действий и хладнокровия в завершающей стадии. Всё было предсказуемо и поэтому не получилось забить. Команде, в том числе, не хватило Квинси Промеса, чтобы отметиться голами», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 матча чемпионата России «Урал» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Евгений Бушманов: у «Сочи» есть шанс подловить ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android