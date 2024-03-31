«Лучший из всех». Миранчук получил самую высокую оценку за матч с «Наполи» по версии TA

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, забивший гол и отдавший результативную передачу в минувшем матче 30-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:3), получил самую высокую оценку за свою игру (8) по версии итальянского сайта Tutto Atalanta.

«Лучший из всех. Он оправдал свой выход уже в первом тайме, создав преимущество благодаря голу и результативной передачи на Скамакку», — написано на указанном интернет-ресурсе.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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