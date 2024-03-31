Тренер «Краснодара» Мусаев назвал главное качество Сергея Семака

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал главное качество российского специалиста Сергея Семака, возглавляющего санкт-петербургский «Зенит».

«Самое важное, что в нём подчеркнул — спокойствие. Наверное, это передаётся его футболистам, эта уверенность. Это качество мне понравилось в нём больше всего. Каких-то наставлений друг другу не давали», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после отставки Владимира Ивича.

После 20 матчей в Российской Премьер-Лиге «быки» набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место. В свою очередь, после 21 игры в чемпионате России «Зенит» заработал 41 очко и занимает первое место.

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