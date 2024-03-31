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«Вряд ли для Галицкого это имеет значение». Мусаев — об идее с 11 воспитанниками на поле

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, когда в следующий раз в составе «быков» сыграют 11 воспитанников.

«Не думаю, что это имеет какое-то значение, особенно для Сергея Николаевича [Галицкого]. Должны играть те, кто сильней», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 11 воспитанников «Краснодара» находились на поле во время матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с ЦСКА. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Никита Кривцов.

Ранее президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказывался о желании выпустить 11 воспитанников академии в составе на матч.

После 20 матчей в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона «быки» набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место.

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