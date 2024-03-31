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Максим Деменко: Абаскаль не чувствует доверия от руководства «Спартака»

Максим Деменко: Абаскаль не чувствует доверия от руководства «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«По поводу слов Абаскаля про бога, у тренера в голове своя позиция, почему он так отвечает журналистам. Очень тяжело его понять. Это его право, может быть, он считает, что после таких слов будет меньше разговоров о нём. Но самом деле, он оставляет след, чтобы о нём говорили.

Понятно, что Абаскаль – своеобразный тренер и были слухи, что в случае поражения «Уралу» его могут убрать. Может быть, он не чувствует доверия со стороны руководства «Спартака» и поэтому даёт такие ответы. Раньше такого не было, были улыбки, общения и разговоры. А сейчас непонятные ответы.

Не думаю, что такими словами Абаскаль позорит «Спартак», ничего плохого в этом нет. Прежде всего таким высказыванием Абаскаль ставит себя в неловкое положение. Как будто человек не знает, что ответить и поэтому начинает придумывать различные фразы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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