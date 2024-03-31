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«Это правильно». Мусаев — о том, что воспитанники не должны мечтать о «Реале» и «Барсе»

«Это правильно». Мусаев — о том, что воспитанники не должны мечтать о «Реале» и «Барсе»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о философии клуба.

«Философия «Краснодара» — воспитанники должны мечтать не о «Реале» и «Барселоне», а о том, чтобы стать легендами родного клуба? Считаю, что это правильно. Ты приходишь в клуб. Некоторые, например Сафонов, в нём с восьми лет. Почему ты должен мечтать о «Реале» или «ПСЖ»?

Да, сейчас сложная ситуация без еврокубков, но когда твоя команда там, почему нет? Думаю, идеальная карьера — это когда ты сделал что-то особенное в клубе, попал в сборную России, выиграл какой-то титул и ушёл в 24-25», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после того, как из клуба ушёл сербский тренер Владимир Ивич.

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