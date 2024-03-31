«Гавр» — «Монпелье»: Кузяев в стартовом составе на матч 27-го тура Лиги 1

Сегодня, 31 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Монпелье». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис. Матч начнётся в 16:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Него, Эль-Хаджам, Кузяев, Туре, Кехта, Айю, Сабби.

«Монпелье»: Леком, Омерагич, Куяте, Саньян, Чато, Минкарелли, Ферри, Саванье, Аль-Тамари, Норден, Адамс.

После 26 туров чемпионата Франции «Гавр» набрал 27 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Лиге 1 «Монпелье» заработал 26 очков и расположился на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура чемпионата Франции. В той игре «Монпелье» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 2:2.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше