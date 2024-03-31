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Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактинов объяснил отсутствие в стартовом составе команды на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» нескольких футболистов.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы столкнулись с разными проявлениями: есть группа игроков, которая по карточкам пропускает сегодняшний матч, есть ребята, которые в ходе подготовки к матчу почувствовали определённый дискомфорт и не смогут принять участие в матче. Но вы правильно заметили, что у нас есть группа игроков, которые, как мы считаем, могут безболезненно выходить и показывать результат», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игроки «Локомотива» Артём Карпукас и Сергей Пиняев не смогут принять участие в матче из-за дисквалификации. Карпукас в предыдущем матче получил красную карточку. Пиняев пропускает встречу из-за перебора жёлтых карточек.

В заявке «Локомотива» на матч также отсутствуют нападающий Артём Дзюба, полузащитник Наир Тикнизян, а также защитник Жерзино Ньямси.

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