Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактинов объяснил отсутствие в стартовом составе команды на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» нескольких футболистов.

«Мы столкнулись с разными проявлениями: есть группа игроков, которая по карточкам пропускает сегодняшний матч, есть ребята, которые в ходе подготовки к матчу почувствовали определённый дискомфорт и не смогут принять участие в матче. Но вы правильно заметили, что у нас есть группа игроков, которые, как мы считаем, могут безболезненно выходить и показывать результат», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игроки «Локомотива» Артём Карпукас и Сергей Пиняев не смогут принять участие в матче из-за дисквалификации. Карпукас в предыдущем матче получил красную карточку. Пиняев пропускает встречу из-за перебора жёлтых карточек.

В заявке «Локомотива» на матч также отсутствуют нападающий Артём Дзюба, полузащитник Наир Тикнизян, а также защитник Жерзино Ньямси.

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