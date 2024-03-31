Агент: мечта Роналдо — европейский топ-клуб, такой как «Ливерпуль» или «Челси»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо дос Сантоса, рассказал о мечте своего клиента.

«Мы верим, что у Роналдо есть простор для ещё большего развития. Конечно, наша мечта, чтобы в будущем он выступал за топовый европейский клуб уровня «Ливерпуля», «Челси», «Боруссии», — приводит слова Гранха «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роналдо провёл за «Ростов» четыре матча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, «Ростов» объявил о переходе Роналдо 12 января. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». До перехода в стан южан в нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.