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Сперцян ответил, объяснял ли Галицкий решение сменить тренера «Краснодара»

Сперцян ответил, объяснял ли Галицкий решение сменить тренера «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера команды, владельцем которой является Сергей Галицкий.

— Галицкий объяснял решение смены тренера?

— Нет, я был в сборной. Я приехал в Москву за два дня. По телефону тоже ничего не говорили, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 21 матч.

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