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Эдуард Сперцян высказался о ничьей «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Эдуард Сперцян высказался о ничьей «Краснодара» в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

— Есть ощущение, что упустили победу?
— Насколько знаю, во втором тайме только два удара у «Локомотива» было. В первом тайме где-то они нас простили, где-то мы их. Тяжело сказать, но хотели победить. Обидно, когда мы забили, но был офсайд, а потом сразу пропустили. Это обидно, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).

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