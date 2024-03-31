Эдуард Сперцян высказался о ничьей «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

— Есть ощущение, что упустили победу?

— Насколько знаю, во втором тайме только два удара у «Локомотива» было. В первом тайме где-то они нас простили, где-то мы их. Тяжело сказать, но хотели победить. Обидно, когда мы забили, но был офсайд, а потом сразу пропустили. Это обидно, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).