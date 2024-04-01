Кержаков: меня удивило увольнение Ивича. Но все знают, какой футбол хочет видеть Галицкий

Российский тренер Александр Кержаков высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

«Меня это удивило. Но все знают подход к выбору тренеров в «Краснодаре». Все знают подход владельца клуба к тому, как ему хочется, чтобы играла команда, какой футбол она проповедовала. Наверное, в этом плане что-то не совсем удовлетворяло Сергея Галицкого. Потому что если команда идёт в лидерах, то это что-то внутреннее, а не футбольное.

Я несколько раз был в историях, когда принимались непонятные решения. Но они были непонятны тем, кто снаружи. Тем, кто внутри, эти истории как раз понятны. Я могу только догадываться, что там произошло. Как коллеге мне всегда обидно за тренеров, которые лишаются своих мест работы, проделав огромную работу, результат который виден, и он очень хороший», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Александром Кержаковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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