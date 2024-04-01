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Анчелотти назвал преимущество «Реала» над «Ман Сити» перед первым матчем четвертьфинала ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, в чём преимущество команды над «Манчестер Сити» перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

«Это современный футбол. Наш календарь мне больше нравится, у нас больше дней на подготовку. В этом аспекте у нас есть небольшое преимущество в графике по сравнению с «Манчестер Сити», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Мадриде. Ответная встреча запланирована на 17 апреля в Манчестере.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Реал» обыграл «РБ Лейпциг», а «Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Копенгагеном».

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлого года обыграл «Интер» со счётом 1:0.

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