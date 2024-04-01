Эдуард Сперцян: у «Краснодара» ещё будут шансы обогнать «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об упущенной возможности догнать санкт-петербургский «Зенит» после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

— Вчера был шанс обогнать «Зенит». Вы не воспользовались. Насколько это расстраивает?

— Конечно, мы расстроены, когда такой шанс появляется. Шансы ещё будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца. Посмотрим новые требования.

— «Краснодар» несколько раз мог обгонять «Зенит». Эти упущенные возможности не имеют накопительный эффект?

— Нет. Обидно, но это футбол. Что сделать? Нужно быть профессионалами, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).

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