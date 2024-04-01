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Игрок «Ростова» Чернов: журналисты — часть футбола, нам надо общаться даже после поражений

Игрок «Ростова» Чернов: журналисты — часть футбола, нам надо общаться даже после поражений
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Футболист «Ростова» Евгений Чернов высказался о своём отношении к представителям средств массовой информации.

«С журналистами я не общаюсь через силу. Сейчас период, когда мне хочется общаться. Для них тоже интересно узнать наше мнение, поговорить. Если ещё и адекватные вопросы задают, это очень приятно.

Проблем с журналистами не было, но были очень странные вопросы. Но они не раздражают, всё-таки люди делают свою работу. Может быть, такой уровень у журналистики, что они задают такие вопросы. А после игр пообщаться приятно, и неважно, мы выиграли или проиграли. Журналисты — часть футбола, поэтому футболистам нужно отвечать даже после поражений», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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