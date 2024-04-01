«Лучший игрок в истории делает тебе пас». Мбаппе — о памятном голе с передачи Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о голе, забитом после передачи Лионеля Месси в матче с «Марселем» в сезоне-2022/2023.

«Была прекрасная комбинация: один пас, второй и удар. Передачу сделал Месси, возможно, лучший игрок в истории. Мы выиграли со счётом 3:0, очевидно, хорошее воспоминание», — приводит слова форварда сборной Франции Telefoot.

Видео доступно на Youtube-канале Лиги 1. Права на видео принадлежат FFF.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 38 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с парижским клубом истекает этим летом, после чего французский футболист перейдёт в мадридский «Реал».

Месси летом прошлого года перешёл из «ПСЖ» в «Интер Майами». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах за американскую команду во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.