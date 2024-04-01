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Булыкин: матч «Локо» и «Краснодара» — украшение РПЛ, после свистка игроки лежали без сил

Булыкин: матч «Локо» и «Краснодара» — украшение РПЛ, после свистка игроки лежали без сил
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Краснодаром» (1:1).

«И «Локомотив», и «Краснодар» провели хороший матч по мысли, по моментам. Правда, голевых шансов у «Краснодара» было меньше, и забили они случайный гол. Но смысл в том, что команды хорошо играли, показывали зрелищный футбол на протяжении 90 минут. Было видно, как все отдались матчу, после свистка половина игроков без сил лежала на газоне. Такие матчи украшают чемпионат. Ничья — закономерность. «Локомотив» мог выиграть, но и ничья против претендента на титул — хорошо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    
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