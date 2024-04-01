Александр Кержаков: уверен, что брат хотел бы остаться в «Зените»

Российский тренер Александр Кержаков ответил на вопрос о планах своего брата — голкипера «Зенита» Михаила Кержакова.

«Зная брата и его любовь к «Зениту», уверен, что он бы хотел остаться в клубе. Наверное, это в чём-то схоже со мной, потому что я сам всегда мечтал завершить карьеру в «Зените» — клубе, который является для меня родным и дал дорогу в жизнь. Думаю, у Миши такие же мысли. Если это не «Зенит», то вряд ли он куда-то пойдёт. Но это я говорю не со 100-процентной долей вероятности. Это мои мысли, исходя из того, как я знаю брата. Я бы очень хотел, чтобы он продолжил играть. Если повезёт, то, конечно, в «Зените», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.