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Александр Кержаков: Литвинов очень ярко проявляет себя в «Спартаке» и сборной России

Александр Кержаков: Литвинов очень ярко проявляет себя в «Спартаке» и сборной России
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Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков выделил лучших молодых российских футболистов.

«Если говорить о подопечных в клубах, то да, Кривцов наиболее заметен сейчас. А в сборной, например, у меня был Руслан Литвинов, который сейчас очень ярко проявляет себя в «Спартаке» и сборной России. Можно выделить того же Сильянова, который тоже выступал в сборной», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Кержаков завершил профессиональную клубную карьеру в 2017 году. С 2020-го экс-форвард «Зенита» начал тренерскую карьеру. За четыре года Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».

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