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Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление

Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление
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Российский тренер Александр Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление.

«В плане профессионализма, подхода к тренировочному и подготовительному процессу — Лучано Спаллетти. Это тренер, который у меня был во взрослом футбольном возрасте, когда можно было осознанно воспринимать то, что происходит.

С ним было очень много историй. Много всего рассказано и написано. Самое главное, что характеризует его как очень хорошего тренера — это его результаты уже после карьеры в «Зените». Здесь и чемпионство с «Наполи», и нынешняя работа в сборной Италии. Тут не нужны истории — нужно просто смотреть на факты, титулы и клубы, в которых он работал», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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