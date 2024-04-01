Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление

Российский тренер Александр Кержаков рассказал, кто из тренеров больше всего повлиял на его становление.

«В плане профессионализма, подхода к тренировочному и подготовительному процессу — Лучано Спаллетти. Это тренер, который у меня был во взрослом футбольном возрасте, когда можно было осознанно воспринимать то, что происходит.

С ним было очень много историй. Много всего рассказано и написано. Самое главное, что характеризует его как очень хорошего тренера — это его результаты уже после карьеры в «Зените». Здесь и чемпионство с «Наполи», и нынешняя работа в сборной Италии. Тут не нужны истории — нужно просто смотреть на факты, титулы и клубы, в которых он работал», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.