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Валерий Овчинников: если «Ростов» расслабится, то «Химки» их порвут

Валерий Овчинников: если «Ростов» расслабится, то «Химки» их порвут
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Известный отечественный тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Химками».

«Химки» будут играть дома — это раз. В игре с «Краснодаром» «быки» находились в не очень хорошем состоянии. С «Ростовом» всё будет по-другому — они сейчас на подъёме. Если «Ростов» не расслабится, то порвёт «Химки». А если расслабятся, то «Химки» их порвут. Всё очень просто. Всё зависит от психологии футболистов. Если «Ростов» завтра выходит на кубковую игру, чтобы выиграть — это одна песня. Если выходят просто побегать, то «Ростов» не обыграет «Химки», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Ростов» сыграет с «Химками» завтра, 2 апреля.

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