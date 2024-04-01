Сын Андрея Аршавина забил эффектный гол прямым ударом с углового

Игрок академии «Спартака» Арсений Аршавин забил эффектный гол прямым ударом с углового во время матча с командой «Виста джуниор»(Геленджик) на IV Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева среди футболистов не старше 2012 года рождения. Матч завершился со счётом 14:1 в пользу московской команды.

11-летний сын экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина закрутил мяч с углового в ворота геленджикской команды. Вратарь оказался бессилен.

Арсений находится в системе московского клуба с 2020 года. Андрей Аршавин хочет, чтобы его сын играл за «Зенит», но, по его словам, Аршавин-младший предан «Спартаку» и не идёт ни на какие уговоры по переходу в систему санкт-петербургского клуба.

В 2022 году Арсений вместе со «Спартаком» стал победителем II Всероссийского турнира памяти Фёдора Черенкова.