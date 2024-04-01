Булыкин: думаю, руководителям «Краснодара» понравилась игра с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат в матче между железнодорожниками и «Краснодаром» (1:1).

«Думаю, игра «Краснодара» понравилась всем, в том числе руководителям клуба. Двигались хорошо, моменты, борьба была на каждом участке поля. Был удивлён движению «Краснодара» на протяжении всего матча. В этом плане команда показала очень хорошую игру. У них были моменты, но не такие явные, как у «Локомотива». Есть в чём прибавлять, но это первая игра Мусаева. Он ещё что-то своё покажет, мы увидим его тренерские задумки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

31 марта завершился матч между московским «Локомотивом» и «Краснодаром», который закрыл программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.