Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: думаю, руководителям «Краснодара» понравилась игра с «Локомотивом»

Булыкин: думаю, руководителям «Краснодара» понравилась игра с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат в матче между железнодорожниками и «Краснодаром» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

«Думаю, игра «Краснодара» понравилась всем, в том числе руководителям клуба. Двигались хорошо, моменты, борьба была на каждом участке поля. Был удивлён движению «Краснодара» на протяжении всего матча. В этом плане команда показала очень хорошую игру. У них были моменты, но не такие явные, как у «Локомотива». Есть в чём прибавлять, но это первая игра Мусаева. Он ещё что-то своё покажет, мы увидим его тренерские задумки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

31 марта завершился матч между московским «Локомотивом» и «Краснодаром», который закрыл программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.

Материалы по теме
Созин: зачем «Краснодар» менял Ивича, если после него нет даже намёка на атакующий футбол?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android