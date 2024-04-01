Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: интрига в РПЛ живёт, пока «Зенит» страдает ерундой

Быстров: интрига в РПЛ живёт, пока «Зенит» страдает ерундой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Интрига в РПЛ живёт, пока «Зенит» страдает ерундой. Может быть всё что угодно. Нам всем хотелось бы, чтобы интрига была до последнего тура — мы хотим верить в сказки.

Но если «Зенит» будет играть в свою силу, то с ним будет тяжело конкурировать. Все команды лихорадит. «Зенит» сейчас не в лучшем состоянии, но всё равно лидирует», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).

Таблица РПЛ
Материалы по теме
«Это позор. Надо менять Абаскаля». Быстров — о ничьей «Спартака» в матче с «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android