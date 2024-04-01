Быстров: интрига в РПЛ живёт, пока «Зенит» страдает ерундой

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Интрига в РПЛ живёт, пока «Зенит» страдает ерундой. Может быть всё что угодно. Нам всем хотелось бы, чтобы интрига была до последнего тура — мы хотим верить в сказки.

Но если «Зенит» будет играть в свою силу, то с ним будет тяжело конкурировать. Все команды лихорадит. «Зенит» сейчас не в лучшем состоянии, но всё равно лидирует», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).