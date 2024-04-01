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Игорь Федотов: Карпин выпрыгнул на поле и кричал. Судье нужно было хотя бы поговорить

Игорь Федотов: Карпин выпрыгнул на поле и кричал. Судье нужно было хотя бы поговорить
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Павла Кукуяна на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», а также высказался о предупреждении наставника ростовчан Валерия Карпина. Напомним, жёлто-синие победили со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Кукуян в своём стиле — недодаёт жёлтые карточки. В этом матче было две, плюс приписал в моменте с Карпиным, который выпрыгнул на поле со своим недовольством, махал и кричал в адрес арбитра. Нужно было хотя бы поговорить — тогда было бы понятно, что не пропустили эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после 21 тура «Динамо» с 38 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Зенит», имеющий в своём активе 41 очко.

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