Игорь Федотов: Карпин выпрыгнул на поле и кричал. Судье нужно было хотя бы поговорить

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Павла Кукуяна на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», а также высказался о предупреждении наставника ростовчан Валерия Карпина. Напомним, жёлто-синие победили со счётом 4:1.

«Кукуян в своём стиле — недодаёт жёлтые карточки. В этом матче было две, плюс приписал в моменте с Карпиным, который выпрыгнул на поле со своим недовольством, махал и кричал в адрес арбитра. Нужно было хотя бы поговорить — тогда было бы понятно, что не пропустили эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после 21 тура «Динамо» с 38 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Зенит», имеющий в своём активе 41 очко.