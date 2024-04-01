«После игры наверняка перекрестился». Игорь Федотов раскритиковал судью матча ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Василия Казарцева в матче 22-го тура РПЛ между «Сочи» и московским ЦСКА (2:2).

«Вообще не вошёл в игру Казарцев. Не понимал, куда бежать, движения были непонятные. То стоит и смотрит за игрой, то бежит, когда она остановилась. Недобегал, недосматривал, пропускал стопроцентные жёлтые карточки. Я приписал четыре, но по большому счёту нужно было шесть. Заболотному за один из двух эпизодов точно надо было жёлтую дать.

На 5-й минуте Казарцев не показал карточку игроку ЦСКА за грубую игру. На 66-й — то же самое. На 87-й минуте пропустил неспортивное поведение, когда игрока «Сочи» задержали руками. И ещё футболисту «Сочи» не дал за грубую игру. В общем, беспощадно лупили друг друга по лицу игроки. Где-то Казарцев давал жёлтые — например, Облякову. А в конце игры уже Облякову дали по лицу — и не то что карточки не было, а даже фол не зафиксировали. Полная непоследовательность.

По-хорошему оценка у Казарцева должна быть 7,8. Что-то можно списать на управление игрой, но перечисленные моменты я вообще не понимаю. Если держишь планку, то не давай никому. А если начал давать — давай всем. Но Казарцев полностью выпал из игры. Когда матч закончился, он наверняка перекрестился, потому что не было по-настоящему серьёзных эпизодов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.