Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«После игры наверняка перекрестился». Игорь Федотов раскритиковал судью матча ЦСКА

«После игры наверняка перекрестился». Игорь Федотов раскритиковал судью матча ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Василия Казарцева в матче 22-го тура РПЛ между «Сочи» и московским ЦСКА (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    

«Вообще не вошёл в игру Казарцев. Не понимал, куда бежать, движения были непонятные. То стоит и смотрит за игрой, то бежит, когда она остановилась. Недобегал, недосматривал, пропускал стопроцентные жёлтые карточки. Я приписал четыре, но по большому счёту нужно было шесть. Заболотному за один из двух эпизодов точно надо было жёлтую дать.

На 5-й минуте Казарцев не показал карточку игроку ЦСКА за грубую игру. На 66-й — то же самое. На 87-й минуте пропустил неспортивное поведение, когда игрока «Сочи» задержали руками. И ещё футболисту «Сочи» не дал за грубую игру. В общем, беспощадно лупили друг друга по лицу игроки. Где-то Казарцев давал жёлтые — например, Облякову. А в конце игры уже Облякову дали по лицу — и не то что карточки не было, а даже фол не зафиксировали. Полная непоследовательность.

По-хорошему оценка у Казарцева должна быть 7,8. Что-то можно списать на управление игрой, но перечисленные моменты я вообще не понимаю. Если держишь планку, то не давай никому. А если начал давать — давай всем. Но Казарцев полностью выпал из игры. Когда матч закончился, он наверняка перекрестился, потому что не было по-настоящему серьёзных эпизодов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Я бы не ругал арбитров матча «Спартака». Разбор судейства в 22-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Я бы не ругал арбитров матча «Спартака». Разбор судейства в 22-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android