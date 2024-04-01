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Быстров: если «Динамо» хочет бороться за титул, им нужно укрепить вратарскую позицию

Быстров: если «Динамо» хочет бороться за титул, им нужно укрепить вратарскую позицию
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал вратарей московского «Динамо». В нынешнем сезоне ворота бело-голубых защищают Антон Шунин и Игорь Лещук.

«Давно говорю, что если «Динамо» хочет бороться за чемпионство, им нужно укрепить вратарскую позицию. С такими двумя вратарями… Лещук допускает такие ошибки, которые хороший надежный вратарь не имеет права [допускать]», – заявил Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Отметим, что в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», который завершился со счётом 4:1 в пользу южан, голкипер бело-голубых Игорь Лещук допустил результативную ошибку.

В настоящий момент времени время московское «Динамо» имеет на своём счету 38 очков. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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