Игорь Федотов объяснил, почему судья не удалил игрока «Локо» в матче с «Краснодаром»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему рефери матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар» (1:1) Владислав Безбородов не удалил игрока железнодорожников Максима Ненахова после одного из эпизодов.

«Пытались раздуть ключевой эпизод с игрой рукой. Для меня легче объяснить, почему это фол со стороны нападающего. Безбородов этого видеть не мог: ему обзор перекрывали и Ненахов, и Кордоба. Увидеть могли только двое: ассистент и резервный арбитр. Безбородов зафиксировал фол, а дальше началась коммуникация, и ему сказали, что правила нарушал Кордоба. Соответственно, назначили штрафной. Немного долго, но фол зафиксирован. Многие говорили, что это игра рукой и вторая жёлтая Ненахову. Но Кордоба подталкивал соперника, и рука игрока «Локомотива» придвинулась к мячу именно из-за этого. Если бы судьи назначили штрафной в пользу «Краснодара» и не дали вторую карточку Ненахову, то можно было бы возмущаться. А так эпизод мне понятен», – заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.