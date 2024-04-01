Игорь Федотов: судья матча «Факел» — «Оренбург» сам загнал себя в беду

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Евгения Буланова в матче 22-го тура РПЛ между «Факелом» и «Оренбургом» (0:0).

«На 5-й минуте Буланов не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру — тот наступил сопернику на ногу. А на 47-й сам себя загнал в беду — может, от лени, может, от непонимания. Нужно слушать их коммуникацию с первым ассистентом и разбираться, почему тот пропустил эпизод с голом «Факела», учитывая, что для него он был открытый.

Когда мяч идёт к защитнику или вратарю и начинается прессинг со стороны нападающих, арбитр должен максимально придвинуть себя к эпизоду и быть хотя бы метрах в 15. Камера в трансляции охватила примерно 24 метра, но Буланова даже не видно в кадре. Потому что он начал уходить в диагональ, развернулся и увидел, что защитника «Оренбурга», который после приёма мяча начал движение назад, накрыл нападающий «Факела». Футболист хозяев в итоге ударил соперника по ноге, отобрал мяч и забил гол. Это проблема Буланова, хотя ассистента я бы тоже наказал. С его позиции было видно, что игры в мяч не было. Говоришь «фол», поднимаешь флаг и спасаешь человека — всё. Но разрешать ситуацию пришлось VAR в лице Турбина. Он позвал Буланова к монитору, и гол отменили. В первую очередь это позиционная ошибка Буланова. Был бы он ближе к эпизоду — конечно, разобрался бы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.