Мюллер отреагировал на поражение «Баварии» от «Боруссии» и снижение шансов на чемпионство

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» в рамках 27-го тура чемпионата Германии — 0:2.

«Мы очень разочарованы нашим выступлением, международная пауза не пошла нам на пользу.

Также немного помешало то, что «Байер» снова забил победный гол на последних минутах, но это не оправдание. В нашей игре тоже есть проблемы. Мы показали вялый футбол, были недостаточно эффективны. Мы могли забить в решающие моменты.

«Боруссия» играла в приличный футбол в течение 90 минут, но не сделала ничего необычного. Они заслужили победу. Мы надеялись, что этот день станет толчком к следующим играм, но в первом тайме играли слишком дико, мало чего показывали индивидуально.

Нам нужно вернуться в течение, эта игра разочаровала нас», – цитирует Мюллера официальный сайт клуба.

Напомним, «Бавария» находится на втором месте в чемпионате и отстаёт от «Байера» на 13 очков.