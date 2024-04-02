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Орлов высказался о проблемах «Зенита» после ничьей с «Крыльями Советов»

Орлов высказался о проблемах «Зенита» после ничьей с «Крыльями Советов»
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречался с «Крыльями Советов». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Движение «Зенит» потерял, Барриос заменён, Клаудиньо заменён. Это игроки, которые главный движитель вот этого развития атак. Они, во-первых, назад плохо отрабатывали, не успевали. И Вендел то же самое. То есть им сейчас надо поднять общую физическую подготовленность. Хотя у них позади столько времени, а вот результат-то, что её нет. Или они перегружены, но я мало в это верю, или они вот сейчас за счёт игр должны подниматься», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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