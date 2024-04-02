«Спортинг» не продаст Дьëкереша «Арсеналу» и «Челси» менее чем за € 100 млн — Sky Sports

«Арсеналу» и «Челси», заинтересованным в 25-летнем нападающем «Спортинга» Викторе Дьëкереше, придётся заплатить за него не менее чем € 100 млн. Об этом сообщает AS со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, именно в такую сумму Дьëкереша оценивает португальский клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Дьëкереш принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Дьëкереш перешёл в «Спортинг» из английского «Ковентри» минувшим летом. Сумма его трансфера составила € 21 млн.