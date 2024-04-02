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Орлов: в РПЛ нет команды, которая может называться лидером

Орлов: в РПЛ нет команды, которая может называться лидером
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что сейчас в чемпионате России нет команды, которая может считаться единоличным лидером и гегемоном.

«Если бы сейчас делать турнирную таблицу, вот этих матчей в марте, на первом месте был бы «Ростов». У них три победы. А 13-е и 14-е места заняли бы «Спартак» и «Локомотив». Понимаете? Насколько всё перевернулось. Молодец Карпин, очень хорошо подготовил команду. Что они сотворили с московским «Динамо»? Ну, они же могли восемь забить.

Поэтому это ещё раз говорит о том, что «Зенит» притормозил, а все остальные, как и он теперь, вровень идут. У нас нет команды, которая может называться лидером», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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