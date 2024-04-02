Балахнин: «Ростов» на две головы выше «Химок», но это Кубок России

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала финала второго этапа Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором жёлто-синие сыграют с «Химками». Встреча пройдёт сегодня, 2 апреля.

«Это Кубок. «Краснодар» не смог справиться с «Химками», а таких случаев, если вспоминать историю Кубка, было много. Конечно, «Ростов» — фаворит. Команда на две головы выше во всём соперника.

Из новичков никто не удивил в «Ростове», но прибавили другие футболисты. Можно выделить Щетинина, который сделал атаку команды сильнее. Да и в общем команда хорошо подготовилась ко второй части сезона. Надеюсь, что хватит им запаса до конца чемпионата», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.