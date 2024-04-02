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Агент: надеюсь, в ближайшее время мы увидим Мацея Рыбуса на поле

Агент: надеюсь, в ближайшее время мы увидим Мацея Рыбуса на поле
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Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о восстановлении игрока.

«Рыбус с понедельника уже начинает тренироваться в общей группе. Думаю, что одна-две недели и мы должны будем его увидеть. Да, были другие сроки восстановления, но тут я не могу ничего сказать. Есть доктор, который может прокомментировать. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим Рыбуса на поле», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мацей Рыбус переехал в Россию в январе 2012 года, когда присоединился к грозненскому «Тереку». Помимо этой команды и «Рубина», он также выступал за московские клубы — «Локомотив» и «Спартак». С 2012 года защитник играл почти исключительно в России — с перерывом на один год, когда выступал за французский «Лион».

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