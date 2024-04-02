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Мозес вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» и может сыграть с «Зенитом»

Мозес вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака» и может сыграть с «Зенитом»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес возобновил тренировки в общей группе, футболист может попасть в заявку на матч Фонбет Кубка России с «Зенитом». Об этом сообщает Metaratings.

За красно-белых Мозес выступает с июля 2021 года, после перехода из «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл 14 матчей за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С «Зенитом» «Спартак» встретится завтра, 3 апреля. Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Москве и начнётся в 20:30 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующий контракт 33-летнего Мозеса с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виктора в € 1,5 млн.

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