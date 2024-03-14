Абаскаль: выход Мозеса дал свободу Зиньковскому. Без Виктора не хватало передач

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил важность роли полузащитника Виктора Мозеса в минувшем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его подопечные обыграли «Оренбург» со счётом 3:1 и вышли в полуфинал этого соревнования.

«Выход Мозеса освободил Зиньковского, мы дали ему возможность творить. Сильные качества Мозеса мы знаем. В голе он очень качественно поучаствовал. Без него не хватало передач», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Мозес появился на поле на 46-й минуте встречи.

Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.