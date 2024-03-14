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Абаскаль: выход Мозеса дал свободу Зиньковскому. Без Виктора не хватало передач

Абаскаль: выход Мозеса дал свободу Зиньковскому. Без Виктора не хватало передач
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил важность роли полузащитника Виктора Мозеса в минувшем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его подопечные обыграли «Оренбург» со счётом 3:1 и вышли в полуфинал этого соревнования.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Выход Мозеса освободил Зиньковского, мы дали ему возможность творить. Сильные качества Мозеса мы знаем. В голе он очень качественно поучаствовал. Без него не хватало передач», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Мозес появился на поле на 46-й минуте встречи.

Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

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