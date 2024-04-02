Полузащитник «Локомотива» Карпукас назвал лучшую для себя роль на поле

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас назвал лучшую для себя роль на футбольном поле.

«Я бы себя оставил на позиции шестёрки-опорника, потому что у меня не самые большие взрывные качества. Я не могу повыше взрываться, открываться. Я увереннее, когда я чуть-чуть пониже, у меня там другая работа. У меня неплохо развита скоростная выносливость, а на позиции опорника могу достаточно побегать», — сказал Карпукас в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, 21-летний Карпукас является воспитанником академии московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников Артём дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее соглашения игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпукаса в € 6 млн.