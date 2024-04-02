Карпукас: «Локомотив» для меня больше, чем работа, все мои воспоминания связаны с ним

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, что для него значит московский клуб. По словам игрока, «Локомотив» для него — это больше, чем просто работа.

«Все мои футбольные воспоминания, начиная с детства, связаны с «Локомотивом». Мой первый просмотр, выезд из дома – «Локомотив», мой первый матч, который я пошёл смотреть – «Локомотив». Всё, что связано с моими дебютами в футболе, «Локомотив». Попал в молодёжную сборную из «Локомотива», в основную. Этот клуб для меня больше, чем работа, я так скажу», — сказал Карпукас в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, 21-летний Карпукас является воспитанником академии московского «Локомотива». За основной состав железнодорожников Артём дебютировал в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее соглашения игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпукаса в € 6 млн.