Никита Чернов: этот сезон РПЛ — самый плотный в моей карьере, чемпионат выравнялся

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Можно ли сказать, что этот сезон РПЛ — самый плотный в моей карьере? Наверное, да, так и есть. Сейчас в РПЛ нет такого ярко выраженного лидера, каким был «Зенит» в последние пять лет, нет большого отрыва в топ-5. В чём причина? Просто чемпионат выравнялся. Нет такого, что кто-то стал намного слабее. Играть со всеми трудно, нет проходных игр», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, после 21 матча в Российской Премьер-Лиге красно-белые набрали 32 очка и располагаются на шестой строчке. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Динамо». Этот матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встреча состоится 7 апреля и начнётся в 19:30 мск. Лидирует в турнирной в чемпионате «Зенит». «Краснодар», набравший на одно очко меньше сине-бело-голубых, занимают второе место. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».